Чиновникам Петербурга разрешили спрятать нажитую криптовалюту

Как сообщают «Невские Новости», с 1 января вступил в силу указ президента России, согласно которому федеральные чиновники обязаны отчитаться о своих счетах в криптовалюте.

За три дня до наступления Нового года Смольный разрешил своим чиновникам не отчитываться о личных «биткоинах» до 1 апреля 2021 года.

С 1 января 2021 года в силу вступил указ президента России Владимира Путина об обязательной декларации федеральными государственными служащими принадлежащих им криптовалют и других цифровых финансовых инструментов 21-го века.

«Представляют уведомление о принадлежащих им, их супругам и несовершеннолетним детям цифровых финансовых активах, цифровых правах, включающих одновременно цифровые финансовые активы и иные цифровые права, утилитарных цифровых правах и цифровой валюте», — сообщается в тексте указа президента, опубликованном на официальном портале правовой информации

Однако требования указа президента распространяются только на федеральных государственных служащих, которыми чиновники Смольного не являются. До середины весны петербургские чиновники смогут по-прежнему держать свои кибер-кошельки в секрете и получать на них «цифровые» подарки от близких и друзей. Это следует из содержания информационного письма комитета по государственной службе и кадрам, разосланного чиновникам буквально за три дня до наступления Нового года.

«Учитывая, что статус цифровых финансовых активов и цифровой валюты в Российской Федерации устанавливается с 1 января 2021 г., не требуется сообщать о соответствующих сделках по приобретению цифровых финансовых активов и цифровой валюты, совершенных в 2020 г.», — говорится в тексте официального письма чиновникам Смольного

Кроме письма комитета, «кулуарно» разосланного по исполнительным органам государственной власти и не опубликованного официально, корреспондент «Невских Новостей», не смог обнаружить ни одного нормативно-правового акта, регламентирующего отношения чиновников Смольного с криптовалютой ни на сайте Смольного, ни на сайте городского парламента.

Это означает, что количество биткоинов в криптокошельках отдельных городских чиновников и парламентариев, по крайней мере до 1 апреля останется недоступным для государственного и общественного контроля, а на вопросы следователя о «неучтенных» миллионах, любой из них сможет рассказать о том, как он давным-давно купил криптовалюту за честно заработанные рубли, а эта криптовалюта вдруг взяла да и подросла в цене.