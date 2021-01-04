Чиновникам Петербурга разрешили спрятать нажитую криптовалюту

Как сообщают «Невские Новости», с 1 января вступил в силу указ президента России, согласно которому федеральные чиновники обязаны отчитаться о своих счетах в криптовалюте.
За три дня до наступления Нового года Смольный разрешил своим чиновникам не отчитываться о личных «биткоинах» до 1 апреля 2021 года.
С 1 января 2021 года в силу вступил указ президента России Владимира Путина об обязательной декларации федеральными государственными служащими принадлежащих им криптовалют и других цифровых финансовых инструментов 21-го века.
Однако требования указа президента распространяются только на федеральных государственных служащих, которыми чиновники Смольного не являются. До середины весны петербургские чиновники смогут по-прежнему держать свои кибер-кошельки в секрете и получать на них «цифровые» подарки от близких и друзей. Это следует из содержания информационного письма комитета по государственной службе и кадрам, разосланного чиновникам буквально за три дня до наступления Нового года.
Кроме письма комитета, «кулуарно» разосланного по исполнительным органам государственной власти и не опубликованного официально, корреспондент «Невских Новостей», не смог обнаружить ни одного нормативно-правового акта, регламентирующего отношения чиновников Смольного с криптовалютой ни на сайте Смольного, ни на сайте городского парламента.
Это означает, что количество биткоинов в криптокошельках отдельных городских чиновников и парламентариев, по крайней мере до 1 апреля останется недоступным для государственного и общественного контроля, а на вопросы следователя о «неучтенных» миллионах, любой из них сможет рассказать о том, как он давным-давно купил криптовалюту за честно заработанные рубли, а эта криптовалюта вдруг взяла да и подросла в цене.