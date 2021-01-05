Населенные пункты Ленобласти, где 5 января выявлены 216 новых заражений COVID-19

По данным оперативного штаба по противодействию новой коронавирусной инфекции, за прошедшие 24 часа в Ленинградской области COVID-19 был подтверждён у 216 человек.

Подробный список населённых пунктов и районов, в которых обнаружены новые случаи заражения.

Бокситогорский район: Бокситогорск (+8), Пикалёво (+4), Анисимово (+1).

Волосовский район: Кикерино (+3), Бегуницы (+1), Зимитицы (+1).

Волховский район: Волхов (+9), Сясьстрой (+1), Кисельня (+1).

Всеволожский район: Мурино (+3), Кудрово (+1), Янино-2 (+1), Янино-2 (+1), Сертолово (+6), Токсово (+1), Бугры (+1), Агалатово (+1).

Выборгский район: Выборг (+13), Советский (+1), Лужайка (+1), Светогорск (+8), Красная Долина (+2), Высоцк (+1), Лужки (+1).

Гатчинский район: Гатчина (+7), Войсковицы (+3), Сиверский (+4), Сиверский (+4), Вырица (+1), Коммунар (+1), Жабино (+1), Новый Учхоз (+1), Пижма (+1), Сяськелево (+1), Вохоново (+1), Нестерково (+1).

Кингисеппский район: Кингисепп (+8), Усть-Луга (+1), Вистино (+1), Ивангород (+2).

Киришский район: Кириши (+10), Пчевжа (+1).

Кировский район: Кировск (+1), Отрадное (+4), Синявино (+1), Назия (+1), Путилово (+1), Мга (+1).

Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+10), Свирьстрой (+1), Янега (+1).

Ломоносовский район: Новоселье (+2), Русско-Высоцкое (+1), Новогорелово (+1), Лаголово (+1), Разбегаево (+1), Кипень (+1), Малое Забородье (+1).

Лужский район: Луга (+13), Заклинье (+1), Толмачёво (+1).

Подпорожский район: новых случаев не наблюдается.

Приозерский район: Приозерск (+9), Сосново (+1), Севастьяново (+1), Мельниково (+1), Коммунары (+1), Кузнечное (+5), Плодовое (+1), Суходолье (+1).

Сланцевский район: Сланцы (+3).

Тихвинский район: Тихвин (+15).

Тосненский район: Тосно (+7), Тельмана (+3), Никольское (+1), Федоровское (+1), Форносово (+3), Сельцо (+1), Любань (+2), Красный Бор (+1).