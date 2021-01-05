Лосю из Выборга повязали новый шарф с ритуалом для отпугивания воров

История с шарфом для скульптуры лося не оставила равнодушными жителей города.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

В выборгский филиал информационно-туристского центра Ленинградской области пришло письмо, в котором говорится, что на статую лося, у которого украли шарф, повесили новый.

«Чтобы отпугнуть нечистых на руку, выборгский гном Зозо провёл шуточный ритуал возле нашего любимого Лосика», — так прокомментировали авторы письма в своём видео.