Лосю из Выборга повязали новый шарф с ритуалом для отпугивания воров

История с шарфом для скульптуры лося не оставила равнодушными жителей города.
В выборгский филиал информационно-туристского центра Ленинградской области пришло письмо, в котором говорится, что на статую лося, у которого украли шарф, повесили новый.
«Чтобы отпугнуть нечистых на руку, выборгский гном Зозо провёл шуточный ритуал возле нашего любимого Лосика», — так прокомментировали авторы письма в своём видео.
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