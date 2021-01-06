На Пулковском шоссе пассажирский автобус выехал на тротуар, пробив ограждение — фото

Дорожное происшествие произошло в Петербурге днем 6 января. Пассажирский автобус вылетел на прохожую часть, чтобы избежать столкновения с другим авто.

Сообщение о ДТП опубликовали прохожие в группе «ДТП и ЧП» в соцсети «ВКонтакте».

По имеющимся данным, автобус протаранил ограждение и выехал на тротуар напротив торгово-развлекательного центра «Лето».

Перевозчик «Питеравто», которому принадлежит рейсовый автобус, уже дал комментарий изданию «Фонтанка» по поводу инцидента.

«По предварительным данным, водитель оказался в сложной дорожной ситуации. Чтобы избежать столкновения, он сознательно принял решение уйти на тротуар, на котором в тот момент никого не было. Пострадавших в ДТП нет», — сообщили в пресс-службе «Питеравто».

Информации о пострадавших в ДТП не приводится.