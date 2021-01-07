В Карелии блогер провалился под лед на квадроцикле — видео

Изданию 47.news удалось заснять то, как мотоблогер Александр Юнанов пытался пересечь замерзшее озеро в центре Сортавалы. На выручку экстремалу прибыли сотрудники МЧС.

Все произошло 7 января в обед. Под лед у Карельского моста вместе с квадроциклом провалился блогер Александр Юнанов. Опасный заезд он хотел совершить в целях проверки своего байка — после успешного испытания блогер собирался поехать на Северный полюс.

«К этому моменту покатались всего минут 15-20. Повернул к мосту для красивого кадра, и тут же трайк (трехколесный мотоцикл – прим. ред.) ушел под воду. Надеялся, конечно, что будет похолоднее, то есть лёд будет крепче», — рассказал блогер изданию

Сразу после происшествия, на место было вызваны спасатели, которые вытаскивали энтузиаста и его байк тросами. Юнанов отметил, что на этом не остановится — в ближайшее время он собирается провести еще несколько испытаний своего квадроцикла.