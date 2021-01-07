Илон Маск стал самым богатым человеком в мире

Основатель Space X и Tesla стал самым обеспеченным человеком на планете. Капитал, которым обладает Маск — колоссален.

Информацией поделились в CNBC. Портал сообщает, что американскому предпринимателю удалось обойти Джеффа Безоса, которому принадлежит компания Amazon.

Общее состояние, которым владеет Илон Маск составляет 185 млрд долларов — это 13 триллионов рублей. Предпринимателю удалось вырваться вперед благодаря росту котировок Tesla. За день 7 января ее акции подорожали на 4,8%.

Напомним, что буквально год назад в распоряжении Илона Маска находилось 27 млрд долларов. За год его состояние выросло чуть меньше чем в 6 раз.