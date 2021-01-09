В Ленобласти на шести федеральных трассах ограничено движение

км 60-70 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка снега из-под барьерного ограждения;

км 1-3 подъезд №2 к г. Выборг ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;