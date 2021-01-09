Китай ввел локдаун в двух городах из-за вспышки COVID-19

Китайские власти попросили жителей двух городов к югу от Пекина не покидать свои дома в течение семи дней из-за вспышки COVID-19, передает AP.

Причиной стало обнаружение за последние семь дней 127 новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Новые ограничительные меры коснутся по меньшей мере 18 миллионов человек – 11 миллионов в Шицзячжуане и 7 миллионов в Синтае.

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Кроме того, администрация Пекина требует от рабочих, прибывающих в столицу КНР из провинции Хэбэй, предоставлять документ с места работы в Пекине и справку с отрицательным результатом теста на COVID-19.