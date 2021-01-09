В Выборге застрелился 16-летний подросток

16-летнего окровавленного подростка обнаружили в квартире дома на улице Рубежная в Выборге. Он лежал в кровати без сознания.

В больницу его доставили в тяжелом состоянии. У него диагностировали открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга тяжелой степени, огнестрельное проникающее ранение правой теменной области. Травмы оказались не совместимы с жизнью — в ночь на 9 января он скончался.

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В его комнате обнаружили три гильзы и травматический пистолет «Хорхе» со стертым серийным номером. Известно, что он учился на втором курсе Александровского колледжа, жил с отцом, мачехой и братом 2016 года рождения. Возбуждено уголовное дело по статье о доведении до самоубийства.