Александр Гинцбург: при создании «Спутник V» учитывались возможные мутации COVID-19

При создании вакцины «Спутник V» учитывалось, что коронавирус может мутировать, пока новые штаммы не влияют на эффективность вакцины, заявил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.
Он уточнил, что в начале создания вакцины центр Гамалеи предлагал Минздраву создать современную систему мониторинга за штаммами вируса, но средства на это не были выделены.
Ранее стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. В субботу консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.
В Минздраве ЮАР ранее также сообщили, что генетики выявили новую для страны мутацию коронавируса, названную 501.V2.