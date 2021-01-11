Александр Гинцбург: при создании «Спутник V» учитывались возможные мутации COVID-19

При создании вакцины «Спутник V» учитывалось, что коронавирус может мутировать, пока новые штаммы не влияют на эффективность вакцины, заявил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.

«При создании вакцины, безусловно, учитывалось, что вирус будет мутировать… По всем критериям, новые штаммы пока не влияют на эффективность вакцины», — сказал Гинцбург.

Он уточнил, что в начале создания вакцины центр Гамалеи предлагал Минздраву создать современную систему мониторинга за штаммами вируса, но средства на это не были выделены.

Ранее стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. В субботу консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.

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В Минздраве ЮАР ранее также сообщили, что генетики выявили новую для страны мутацию коронавируса, названную 501.V2.