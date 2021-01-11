Вирусолог объяснил, почему в определенные дни зараженные коронавирусом представляют повышенную угрозу для окружающих.

В Санкт-Петербурге по-прежнему сохраняется напряженная эпидемиологическая обстановка. Вирусолог Павел Волочков рассказал, в какой период КОВИД-больной является самым заразным, пишут «Невские Новости».

По его словам, наибольшую опасность для окружающих зараженный представляет с четвертого по девятый день болезни.