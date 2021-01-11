Вирусолог объяснил, почему в определенные дни зараженные коронавирусом представляют повышенную угрозу для окружающих.
В Санкт-Петербурге по-прежнему сохраняется напряженная эпидемиологическая обстановка. Вирусолог Павел Волочков рассказал, в какой период КОВИД-больной является самым заразным, пишут «Невские Новости».
По его словам, наибольшую опасность для окружающих зараженный представляет с четвертого по девятый день болезни.
«На третий день человек становится заразен, по мере того, как вирус нарастает. Иммунная система заметит вирус и отреагирует воспалением, обычно это на четвертый-девятый день. У каждого индивидуально. Получается, что среднее значение заразности человека от четвертого дня до девятого. Чтобы перестраховаться, инфекционисты закладывают 14 дней», — пояснил эксперт.