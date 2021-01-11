12 января температура в регионе может упасть до минус 24-х градусов, 14 января — до минус 30-ти.

Жителей Ленинградской области ждут небывалые морозы. Такими прогнозами поделились в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Так, 12 января в регионе ожидается слабая метель и небольшой снег, юго-восточный ветер поднимется до 8-13 метров в секунду. Температура воздуха днем упадет до минус 13-18 градусов, ночью в некоторых местах — до минус 24.

13 января на востоке ожидается до 23-28 градусов мороза, на дорогах возможен гололед. 14 января выдастся наиболее суровым: в течение суток на западе температура будет колебаться в пределах от минус 14 до минус 19 градусов, на востоке — минус 20-25, ночью местами она упадет до 30 градусов мороза. На дорогах будет гололедица.