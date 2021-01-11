Северная столица заняла восьмое место среди российских городов по числу подарков к Новому году, которые пользователи отправляли друг другу в «Одноклассниках».

Петербургские пользователи соцсети «Одноклассники» проявили особую активность в плане виртуальных подарков в преддверии новогодних праздников.

Как сообщили аналитики «Одноклассников», всего с 30 декабря по 1 января россияне прислали друг другу свыше 1 миллиарда виртуальных подарков. Больше 2,4 миллиарда раз пользователи смотрели персональные новогодние мультфильмы от нейросети, которая собирала публичные фотографии друзей пользователя и делала из них праздничные видеоролики.

Лидером по числу таких подарков стала Москва, на втором месте расположился Екатеринбург, на третьем — Новосибирск. Санкт-Петербургу аналитики отвели восьмое место с рейтинге.