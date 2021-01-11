С пламенем боролись три пожарных расчета.

Спасатели эвакуировали женщину из вспыхнувшей квартиры в поселке Мга в Кировском районе Ленинградской области. Об этом пишет «47news» со ссылкой на пресс-службу МЧС России по Ленобласти.

Огонь охватил квартиру в пятиэтажном доме по улице Дзержинского. Пожарные получили вызов о пожаре около половины третьего дня. К их прибытию пламя распространилось на 18 квадратных метров. Внутри находилась женщина — спасатели оперативно вывели ее из опасной зоны и передали врачам.

В тушении приняли участие три пожарных расчета: за 40 минут огонь ликвидировали. О пострадавших не сообщается.