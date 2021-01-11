Жители Петербурга и Ленобласти могут сдать новогодние елки на переработку до 31 января

Автор: Гузель Галимова
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Елки, пихты, сосны можно принести в специальные пункты приема, откуда они поедут на переработку — для подкормки и подстилки для животных в конюшни, приюты и питомники. 

Деревья принимаются до 31 января в любом состоянии, в том числе сухие, сломанные, без хвои и просто ветки. Главное – тщательно очистить их от игрушек, дождика, пленки и других украшений, на ветках не должно быть клея или искусственного снега. 

Список и интерактивную карту пунктов приема хвойных деревьев можно посмотреть на сайте акции «Елки, палки и щепа».

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