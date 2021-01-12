Населенные пункты Ленобласти, где выявлены 218 новых зараженных 12 января

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 218 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба на 12 декабря.
Новые случаи заболевания за сутки не зафиксированы в Кингисеппском районе. Подробный список населенных пунктов и районов, в которых обнаружены новые случаи заражения COVID-19.
- Бокситогорский район: Бокситогорск (+10), Бор (+1), Мозолево-1 (+1).
- Волосовский район: Волосово (+3), Шуговицы (+1), Калитино (+1), Рабитицы (+2).
- Волховский район: Волхов (+4), Паша (+3), Садоводство Лесное (+1), Рязановщина (+1).
- Всеволожский район: Мурино (+3), Всеволожск (+1), Кудрово (+1), Кузьмоловский (+1), Бугры (+1), Белоостров (+1), Заневка (+1), Заводской (+1).
- Выборгский район: Выборг (+16), Рощино (+1), Советский (+1), Селезнево (+1), Светогорск (+3), Поляны (+1), Красный Холм (+1), Вещево (+2), Токарево (+1), Высоцк (+1).
- Гатчинский район: Гатчина (+21), Малое Верево (+1), Коммунар (+1), Большие Колпаны (+1), Жабино (+2), Саванкюля (+1), Сяськелево (+1), Дружная Горка (+2), Новая (+1).
- Киришский район: Кириши (+19), Будогощь (+1).
- Кировский район: Кировск (+3), Шлиссельбург (+6), Отрадное (+2), Приладожский (+5), Синявино (+1), Шум (+1).
- Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+7).
- Ломоносовский район: Русско-Высоцкое (+1), Гостилицы (+1), Горбунки (+1), Лаголово (+1), Лебяжье (+2), Копорье (+1), Балтийская Слобода (+1), Ломаха (+1), Черная Лахта (+1), Малое Карлино (+2).
- Лужский район: Заклинье (+1), Толмачево (+2), Осьмино (+2), Володарское (+1), Дзержинского (+1), Красный Маяк (+1), Серебрянский (+1), Горыни (+1), Саба (+3), Межозерный (+2), Приозерный (+1), Турово (+1), Жглино (+1), Мшинская (+3).
- Подпорожский район: Винницы (+1), Никольский (+1), Подпорожье (+5), Ярославичи (+1).
- Приозерский район: Приозерск (+4), Сосново (+3), Снегиревка (+2), Раздолье (+1), Лосево (+1), Запорожское (+1).
- Сланцевский район: Сланцы (+3), Загривье (+1), Гусева Гора (+1).
- Тихвинский район: Тихвин (+7), Шугозеро (+2), Горка (+1), Красава (+2).
- Тосненский район: Тосно (+4), Новолисино (+1), Форносово (+1).
Актуальные разделения по зонам в Ленинградской области:
- «Красная» (первая) зона – Всеволожский, Тихвинский, Тосненский, Выборгский и Гатчинский районы.
- «Желтая» (вторая) зона – Волосовский, Киришский, Приозерский, Кировский, Ломоносовский, Лужский и Сланцевский районы и округ Сосновый Бор.
- «Зеленая» (третья) зона – Волховский, Лодейнопольский, Подпорожский, Бокситогорский, Кингисеппский районы.