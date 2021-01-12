Населенные пункты Ленобласти, где выявлены 218 новых зараженных 12 января

Автор: Сергей Агутин
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В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 218 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба на 12 декабря.

Новые случаи заболевания за сутки не зафиксированы в Кингисеппском районе. Подробный список населенных пунктов и районов, в которых обнаружены новые случаи заражения COVID-19.

  • Бокситогорский район: Бокситогорск (+10), Бор (+1), Мозолево-1 (+1).
  • Волосовский район: Волосово (+3), Шуговицы (+1), Калитино (+1), Рабитицы (+2).
  • Волховский район: Волхов (+4), Паша (+3), Садоводство Лесное (+1), Рязановщина (+1).
  • Всеволожский район: Мурино (+3), Всеволожск (+1), Кудрово (+1), Кузьмоловский (+1), Бугры (+1), Белоостров (+1), Заневка (+1), Заводской (+1).
  • Выборгский район: Выборг (+16), Рощино (+1), Советский (+1), Селезнево (+1), Светогорск (+3), Поляны (+1), Красный Холм (+1), Вещево (+2), Токарево (+1), Высоцк (+1).
  • Гатчинский район: Гатчина (+21), Малое Верево (+1), Коммунар (+1), Большие Колпаны (+1), Жабино (+2), Саванкюля (+1), Сяськелево (+1), Дружная Горка (+2), Новая  (+1).
  • Киришский район: Кириши (+19), Будогощь (+1).
  • Кировский район: Кировск (+3), Шлиссельбург (+6), Отрадное (+2), Приладожский (+5), Синявино (+1), Шум (+1).
  • Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+7).
  • Ломоносовский район: Русско-Высоцкое (+1), Гостилицы (+1), Горбунки (+1), Лаголово (+1), Лебяжье (+2), Копорье (+1), Балтийская Слобода (+1), Ломаха (+1), Черная Лахта (+1), Малое Карлино (+2).
  • Лужский район: Заклинье (+1), Толмачево (+2), Осьмино (+2), Володарское (+1), Дзержинского (+1), Красный Маяк (+1), Серебрянский (+1), Горыни (+1), Саба (+3), Межозерный (+2), Приозерный (+1), Турово (+1), Жглино (+1), Мшинская (+3).
  • Подпорожский район: Винницы (+1), Никольский (+1), Подпорожье (+5), Ярославичи (+1).
  • Приозерский район: Приозерск (+4), Сосново (+3), Снегиревка (+2), Раздолье (+1), Лосево (+1), Запорожское (+1).
  • Сланцевский район: Сланцы (+3), Загривье (+1), Гусева Гора (+1).
  • Тихвинский район: Тихвин (+7), Шугозеро (+2), Горка (+1), Красава (+2).
  • Тосненский район: Тосно (+4), Новолисино (+1), Форносово (+1).

Актуальные разделения по зонам в Ленинградской области:

  • «Красная» (первая) зона – Всеволожский, Тихвинский, Тосненский, Выборгский и Гатчинский районы.
  • «Желтая» (вторая) зона – Волосовский, Киришский, Приозерский, Кировский, Ломоносовский, Лужский и Сланцевский районы и округ Сосновый Бор.
  • «Зеленая» (третья) зона – Волховский, Лодейнопольский, Подпорожский, Бокситогорский, Кингисеппский районы.
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