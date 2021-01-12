Населенные пункты Ленобласти, где выявлены 218 новых зараженных 12 января

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 218 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба на 12 декабря.

Новые случаи заболевания за сутки не зафиксированы в Кингисеппском районе. Подробный список населенных пунктов и районов, в которых обнаружены новые случаи заражения COVID-19.

Бокситогорский район: Бокситогорск (+10), Бор (+1), Мозолево-1 (+1).

Бокситогорск (+10), Бор (+1), Мозолево-1 (+1). Волосовский район: Волосово (+3), Шуговицы (+1), Калитино (+1), Рабитицы (+2).

Волосово (+3), Шуговицы (+1), Калитино (+1), Рабитицы (+2). Волховский район: Волхов (+4), Паша (+3), Садоводство Лесное (+1), Рязановщина (+1).

Волхов (+4), Паша (+3), Садоводство Лесное (+1), Рязановщина (+1). Всеволожский район: Мурино (+3), Всеволожск (+1), Кудрово (+1), Кузьмоловский (+1), Бугры (+1), Белоостров (+1), Заневка (+1), Заводской (+1).

Мурино (+3), Всеволожск (+1), Кудрово (+1), Кузьмоловский (+1), Бугры (+1), Белоостров (+1), Заневка (+1), Заводской (+1). Выборгский район: Выборг (+16), Рощино (+1), Советский (+1), Селезнево (+1), Светогорск (+3), Поляны (+1), Красный Холм (+1), Вещево (+2), Токарево (+1), Высоцк (+1).

Выборг (+16), Рощино (+1), Советский (+1), Селезнево (+1), Светогорск (+3), Поляны (+1), Красный Холм (+1), Вещево (+2), Токарево (+1), Высоцк (+1). Гатчинский район: Гатчина (+21), Малое Верево (+1), Коммунар (+1), Большие Колпаны (+1), Жабино (+2), Саванкюля (+1), Сяськелево (+1), Дружная Горка (+2), Новая (+1).

Гатчина (+21), Малое Верево (+1), Коммунар (+1), Большие Колпаны (+1), Жабино (+2), Саванкюля (+1), Сяськелево (+1), Дружная Горка (+2), Новая (+1). Киришский район: Кириши (+19), Будогощь (+1).

Кириши (+19), Будогощь (+1). Кировский район: Кировск (+3), Шлиссельбург (+6), Отрадное (+2), Приладожский (+5), Синявино (+1), Шум (+1).

Кировск (+3), Шлиссельбург (+6), Отрадное (+2), Приладожский (+5), Синявино (+1), Шум (+1). Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+7).

Лодейное Поле (+7). Ломоносовский район: Русско-Высоцкое (+1), Гостилицы (+1), Горбунки (+1), Лаголово (+1), Лебяжье (+2), Копорье (+1), Балтийская Слобода (+1), Ломаха (+1), Черная Лахта (+1), Малое Карлино (+2).

Русско-Высоцкое (+1), Гостилицы (+1), Горбунки (+1), Лаголово (+1), Лебяжье (+2), Копорье (+1), Балтийская Слобода (+1), Ломаха (+1), Черная Лахта (+1), Малое Карлино (+2). Лужский район: Заклинье (+1), Толмачево (+2), Осьмино (+2), Володарское (+1), Дзержинского (+1), Красный Маяк (+1), Серебрянский (+1), Горыни (+1), Саба (+3), Межозерный (+2), Приозерный (+1), Турово (+1), Жглино (+1), Мшинская (+3).

Заклинье (+1), Толмачево (+2), Осьмино (+2), Володарское (+1), Дзержинского (+1), Красный Маяк (+1), Серебрянский (+1), Горыни (+1), Саба (+3), Межозерный (+2), Приозерный (+1), Турово (+1), Жглино (+1), Мшинская (+3). Подпорожский район: Винницы (+1), Никольский (+1), Подпорожье (+5), Ярославичи (+1).

Винницы (+1), Никольский (+1), Подпорожье (+5), Ярославичи (+1). Приозерский район: Приозерск (+4), Сосново (+3), Снегиревка (+2), Раздолье (+1), Лосево (+1), Запорожское (+1).

Приозерск (+4), Сосново (+3), Снегиревка (+2), Раздолье (+1), Лосево (+1), Запорожское (+1). Сланцевский район: Сланцы (+3), Загривье (+1), Гусева Гора (+1).

Сланцы (+3), Загривье (+1), Гусева Гора (+1). Тихвинский район: Тихвин (+7), Шугозеро (+2), Горка (+1), Красава (+2).

Тихвин (+7), Шугозеро (+2), Горка (+1), Красава (+2). Тосненский район: Тосно (+4), Новолисино (+1), Форносово (+1).

Актуальные разделения по зонам в Ленинградской области: