СК начал проверку после гибели женщины и ребенка при пожаре в Санкт-Петербурге

СК начал проверку после гибели женщины и ее восьмилетней дочери при пожаре в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба городского управления СК.

Во вторник после пожара в квартире одного из домов по улице Чудновского в Санкт-Петербурге погибли 40-летняя местная жительница и ее восьмилетняя дочь, их удалось эвакуировать из квартиры, но они скончались в автомобиле скорой помощи.

«По предварительным данным, пожар возник из-за неосторожного обращения с огнём, а причиной смерти погибших является отравление угарным газом. По данному факту следственными органами СК России по Санкт-Петербургу проводится доследственная проверка», — сказано в сообщении.