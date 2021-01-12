Следователи установили виновных в расстреле 134 человек под Лугой

Следственный комитет Ленобласти установил личности 12 советских граждан, причастных к расстрелу 134 человек под Лугой в годы Великой Отечественной войны.

Ранее ivbg.ru рассказывал, что в сентябре 2020 года поисковики обнаружили под Лугой захоронение времен Великой Отечественной. Уже тогда стало ясно, что это место казни 134 человек, в том числе несовершеннолетних. Было возбуждено уголовное дело уголовное дело.

«47news» приводит имена карателей:

Николай Ивохин, родился в 1920 году в Перми. Он добровольно перешел в один из карательных отрядов службы безопасности рейхсфюрера СС и стал его командиром. Следователи предполагают, что Ивохин расстрелял более ста пленных, а также заживо сжег одного из советских солдат. После войны преступник уехал в США и сменил имя. Его разыскивал КГБ, в 1960 году стало известно о его смерти.

Павел Макаров 1919 года рождения, из Ростова-на-Дону. Он служил в карательном лагере в деревне Васильковичи начальником тюрьмы, в составе разведывательно-диверсионного формирования «Цеппелин» допрашивал военнопленных. После войны остался в Европе и профессионально играл в футбол за несколько клубов. Он умер в 1963 году.

Андрей Столяров 1908 года рождения, уроженец Молдавии. В октябре 1941 года лейтенантом перешел на сторону нацистов и участвовал в массовых расстрелах пленных в деревне Жестяная Горка Новгородской области.

Василий Долин из Лужского района Ленобласти, 1920 года рождения. С 1942 по 1945 годы он состоял в карательном отряде в Васильковичах. После войны его в течение 20 лет искали по всему СССР, попался на Дальнем Востоке. В феврале 1966 года предстал перед трибуналом в Луге и был приговорен к высшей мере.

Еще восемь человек неизвестны открытым источникам. Их пытался отслеживать Комитет государственной безопасности, зная, что некоторые живут за границей, а часть сменили фамилию. Среди них: