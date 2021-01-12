Перечень улиц Выборга, где 13 января отключат электроэнергию

Жителям части Гвардейского острова в Выборге придется остаться на короткое время без электроэнергии. Прекращение подачи «света» не должно превысить шести часов.
Об этом сообщили в пресс-службе филиала «ЛОЭСК Северные электросети«. В среду, 12 января ожидается, что с 9 до 15 часов дня в Выборге произойдет отключение электроэнергии из-за ремонта некоторых участков сетей. Аварийные работы будут проводиться на следующих улицах:
ул. Героев;
ул. Казарменная;
ул. 4-я Бригадная;
ул. 5-я Бригадная;
ул. Центральная;
ул. Орудийная.