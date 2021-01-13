Жителя Парголово похитили, избили и ограбили за разбитый в ДТП в 2019 году автомобиль

По информации ivbg.ru, 12 января в 17:40 в полицию обратился 29-летний гражданин Узбекистана, временно зарегистрированный в поселке Парголово.

На улице Белышева 9 января около 23:00 двое малознакомых мужчин похитили его под угрозой ножа. Похитители избили жертву в салоне Ford Focus, одели на глаза шапку и требовали деньги за разбитый в ДТП в 2019 году автомобиль.

Вам будет интересно Житель Тихвина ушел выгуливать собаку и не вернулся – его нашли, а собаку нет В полицию Тихвинского района 11 января около 10:00 обратилась 40-летняя жительница Тихвина с просьбой найти пропавшего супруга. Еще 8 января около... 13.01.2021 90

Злоумышленники заставили похищенного снять 40 000 рублей в банкомате и передать им. После этого его отпустили, но сообщили, что он должен за сутки найти и отдать еще 100 000 рублей.