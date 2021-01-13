Концессионное соглашение о реновации оранжерей Таврического сада подписали в Санкт-Петербурге

Власти Санкт-Петербурга и Фонд поддержки социальных инициатив Газпрома подписали концессионное соглашение о реконструкции и эксплуатации заброшенных оранжерей Таврического сада, сообщает городской комитет по инвестициям.

«Правительство Санкт‑Петербурга и Фонд поддержки социальных инициатив Газпрома подписали концессионное соглашение о реконструкции и эксплуатации объекта социально-культурного назначения – оранжерей Таврического сада. Соглашение между инвестором и городом было заключено 30 декабря 2020 года на срок 49 лет», — говорится в сообщении.

Проектом предусмотрено преобразование заброшенных оранжерей в новое культурно-досуговое пространство. По условиям концессионного соглашения в течение 55 месяцев инвестор создаст социально-культурный объект с тремя оранжереями, выставочными и концертными помещениями. Не менее 60% площади должно быть занято под оранжереи и помещения для досуга. Объем инвестиций в проект составит не менее 700 миллионов рублей.

Предполагается, что новое общественное пространство откроется для посетителей не позднее 1 июля 2025 года. Здесь планируется проведение культурных мероприятий, концертов, а также организация детских развивающих и развлекательных секций.

Открытый конкурс на право заключения концессионного соглашения был проведён в 2020 году комитетом по инвестициям Петербурга. Единственным участником конкурса стал Фонд поддержки социальных инициатив Газпрома, который предоставил своё предложение для заключения концессионного соглашения.

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Оранжереи на территории Таврического сада были построены в конце 1970-х годов и уже несколько десятилетий закрыты для посещения. Территория общей площадью 2,7 гектара входит в границы объекта культурного наследия федерального значения «Сад Таврический с прудом».