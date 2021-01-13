ФСБ пресекла деятельность группировки вымогателей в Санкт-Петербурге

Сотрудники ФСБ во взаимодействии с ГСУ ГУМВД пресекли деятельность организованной преступной группы, причастной к совершению разбойных нападений и вымогательств в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба управления ФСБ по Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

«В результате реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий… пресечена деятельность организованной преступной группы, причастной к совершению разбойных нападений и вымогательств», — сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, задержан предполагаемый лидер группировки, в квартире которого изъяты значимые для расследования уголовного дела о разбое и вымогательстве документы.

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Решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому.