Путин назвал российскую вакцину от коронавируса лучшей в мире

Президент России Владимир Путин считает, что российская вакцина от коронавируса показала себя лучшей в мире. Сейчас ее преимущества очевидны и подтверждаются практикой.

«Вакцина российская — это совершенно уже очевидно, мы и раньше так считали, а сейчас это практика показывает — она, я думаю, вообще самая лучшая в мире», — заметил Путин.

По его словам, «никакие другие препараты подобного рода такого уровня защиты и такой степени безопасности не демонстрируют». Президент предложил провести глубокие исследования о работе вакцины в условиях множественных штаммов, появившихся в последнее время.

Напомним, в Ленобласти со следующей недели начнут работать 23 пункта вакцинации от коронавируса. Для желающих будет доступна предварительная запись по телефону.