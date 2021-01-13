Путин поручил со следующей недели начать массовую вакцинацию россиян

Владимир Путин поручил со следующей недели начать массовую вакцинацию всего населения страны от COVID-19.

«Прошу вас уже со следующей недели приступать к массовой вакцинации всего населения и выстроить соответствующий график работы так, как это у нас происходит по другим заболеваниям, например по гриппу», — сказал Путин на совещании с правительством.

Напомним, в Ленобласти со следующей недели начнут работать 23 пункта вакцинации от коронавируса. Для желающих будет доступна предварительная запись по телефону.