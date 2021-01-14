Эксперт рассказал, что будет с ценами на бензин в России в 2021 году

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на генерального директора рейтингового агентства «Эксперт РА» Сергея Тищенко, рост цен на бензин в 2021 году не превысит уровня официальной инфляции.
«Это связано с тем, что розничный топливный рынок – социально чувствительный для государства. Поэтому он, по сути, государством же неформально регулируется», – сообщил Сергей Тищенко
Вам будет интересно
Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на генерального директора рейтингового агентства «Эксперт РА» Сергея Тищенко, в ближайшее время темпы роста...
14.01.2021 69
Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что рост цен на бензин Аи-92 в России в 2020 году составил 2%. Этот показатель существенно ниже инфляции, которая в прошлом году составила 4, 91%.