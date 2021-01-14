В Янино-1 сгорел вольер для животных вместе с собакой

Пожар охватил 15 квадратных метров деревянного вольера для собак, расположенного в Янино-1 во Всеволожском районе Ленинградской области.

Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарно-спасательной службы 14 января в 03:05. На место прибыли восемь пожарных и две спецмашины. Пожар был потушен в 04:20.

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При разборе конструкций обнаружили останки собаки. Ее хозяин и владелец участка госпитализирован с ожогами рук 1 и 2 степени. По предварительным данным, он получил травмы, пытаясь самостоятельно потушить пламя.