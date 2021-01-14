Беременная школьница обвинила жителя Выборга в изнасиловании за отказ жениться

По информации ivbg.ru, 16-летняя девушка 13 января прямо перед родами заявила, что ее изнасиловал отец ребенка.

Это произошло в Выборгском роддоме. Сотрудники полиции задержали подозреваемого – 20-летнего жителя Выборга. Установлено, что ныне задержанный вступил в половую связь со школьницей в мае 2020 года.

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После этого он обещал жениться на школьнице. Но когда он отказался сдерживать обещание, девушка-подросток обратилась в полицию.