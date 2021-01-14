Детям военнослужащих в Ленобласти станут доступны узкопрофильные специалисты

Депутаты Ленобласти рассмотрели вопрос о недоступности многих специалистов для детей военнослужащих, проживающих в гарнизонах в Каменке, Саперном и Луге
Как рассказали в пресс-службе ЗакСобрания Ленобласти, на состоявшемся первом в новом году заседании постоянной комиссии по здравоохранению ленинградские депутаты обсудили проблему медицинского обслуживания детей военнослужащих, дислоцированных в Выборгском, Приозерском и Лужском районах 47 региона.
Вопрос был инициирован председателем областного отделения общероссийской общественно-государственной организации «Союз женщин России» Татьяной Толстовой. Она предоставила слово жительнице одного из гарнизонов Вере Ершовой. Причиной обращения активистки стало то, что дети военнослужащих, проживающих в гарнизонах в Каменке, Саперном и Луге, чьи интересы она представляет, не имеют возможности обследоваться у узких специалистов, так как таковые отсутствуют в районных поликлиниках.
Приглашенный на заседание зампредседателя комитета по здравоохранению Ленобласти Алексей Вальденберг выразил полную готовность к сотрудничеству по данному вопросу.
По итогу обсуждения председатель комиссии Александр Петров поручил подготовить обращение в адрес комитета по здравоохранению, чтобы в течение месяца они проанализировали ситуацию и предложили пути ее решения.