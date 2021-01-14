В четверг, 14 января в Петербурге произошла авария с участием арендного автомобиля. У сервиса каршеринга серьезные потери- автомобиль восстановить уже не удастся.

Фото: группа ВК "ДТП и ЧП/Санкт-Петербург" Фото: группа ВК "ДТП и ЧП/Санкт-Петербург" Фото: группа ВК "ДТП и ЧП/Санкт-Петербург" Фото: группа ВК "ДТП и ЧП/Санкт-Петербург"

В группу ДТП и ЧП/Санкт-Петербург очевидец выложил фотографии последствия сильного столкновения между машинами Ниссан Патфайндер и Ниссан Кашкай. Сила удара была такой большой, что дорожные заборы, в которые от столкновения угодил Патфайндер, превратились в груду металла. Оба автомобиля сильно пострадали.

«Виноват каршеринг. Людей увезла скорая»,- отметил пользователь, опубликовавший запись.