Холода продержатся в регионе до воскресенья.

Синоптики заявили о наступлении Крещенских морозов в Ленобласти — об этом сообщило региональное ГУ МЧС.

15 января на западе области температура опустится ночью до -15…-20 градусов, в отдельных местах до -24. Днем потеплеет до -13…-18 градусов. На востоке ночью похолодает до -25…-30 градусов, местами до -20, днем температура будет колебаться в пределах -20…-25 градусов. Такая погода, по прогнозам синоптиков, продержится вплоть до воскресенья.

Во многих районах ожидается небольшой снег. Северо-восточный ветер поднимется до 3-8 м/с, на дорогах возможен гололед. Атмосферное давление будет падать.