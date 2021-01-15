Скончалась почетный председатель организации «Жители блокадного Ленинграда» Скрипачева

Почётный председатель общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» Ираида Скрипачева скончалась на 90-м году жизни после тяжёлой болезни, сообщает городской комитет по социальной политике.
Отмечается, что большую часть жизни Скрипачева посвятила защите интересов жителей блокадного Ленинграда.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования родным и близким Скрипачевой, отметив, что она оставалась примером жизненной стойкости, человеколюбия и преданности родному городу.
Ираида Скрипачева родилась 14 июня 1931 года в Ленинграде. Здесь окончила школу и Ленинградский инженерно-экономический институт, все 900 дней блокады прожила в городе. Свою общественную деятельность по созданию общественного движения она начала в 1990 году совместно с инициативной группой в Кировском районе, где было создано первое районное общество «Жители блокадного Ленинграда». От районного общества она избиралась в состав президиума городского добровольного общества «Жители блокадного Ленинграда», а с 2003 года возглавляла Санкт-Петербургскую общественную организацию «Жители блокадного Ленинграда». Последние годы жизни была почётным председателем правления общественной организации.