Суд Санкт-Петербурга зарегистрировал жалобу на приговор историку Олегу Соколову

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал апелляционную жалобу адвоката Сергея Лукьянова на приговор осуждённому за убийство историку Олегу Соколову, сообщили в объединённой пресс-службе судов города.

Во вторник адвокат говорил о подаче апелляционной жалобы с просьбой уменьшить Соколову срок лишения свободы. По словам Лукьянова, защита просит смягчить наказание Соколову по обеим статьям: 105 УК России (убийство) и часть 1 статьи 222 УК России (приобретение и хранение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему). За незаконное хранение оружия Соколову было назначено наказание 1,5 года лишения свободы, это реальный срок, «который бы вряд ли был вынесен при рассмотрении дела только по этой статье», полагает защитник.

«Октябрьский районный суд зарегистрировал апелляционную жалобу на приговор Олегу Соколову. В ней адвокат Сергей Лукьянов просит изменить приговор и учесть в качестве смягчающего наказания обстоятельства аморальность и противоправность поведения потерпевшей, явившегося поводом для преступления, соразмерно смягчить назначенное наказание», — говорится в сообщении пресс-службы судов.

По данным судов, в тексте жалобы защита историка заявляет, что приговор является незаконным, необоснованным, а выводы суда не соответствуют фактическим обстоятельствам дела, суд существенно нарушил уголовно-процессуальный закон, неправильно его применил, и приговор является несправедливым.

Двадцать пятого декабря 2020 года Октябрьский районный суд дал Соколову 12,5 года лишения свободы по обвинению в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко и незаконном хранении оружия и патронов к нему.

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Громкое преступление произошло в ночь на 8 ноября 2019 года. По данным следствия, Соколов у себя дома в Санкт-Петербурге застрелил аспирантку и свою возлюбленную из обрезанного охотничьего карабина, а в ночь на 9 ноября решил избавиться от тела, расчленив его с помощью пилы и ножовки. Утром 9 ноября случайный прохожий вытащил историка из реки Мойки, тот не удержал равновесие и соскользнул в воду. Позже в его рюкзаке обнаружили пакет с частями тела. Ещенко — бывшая ученица и возлюбленная 63-летнего Соколова, они написали несколько научных работ и проживали вместе в квартире историка на набережной Мойки, там следователи и обнаружили фрагменты женского тела.