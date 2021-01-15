Школьникам Ленобласти разрешили переждать морозы дома

Комитет общего и профессионального образования Ленобласти напоминает родителям о возможности оставить детей дома в морозную погоду

Так ученики 1-4 классов могут оставаться дома при температуре -25 градусов и ниже, 5-8 классов — при морозе от 28 градусов и 9-11 классов — при морозе от -30 градусов.

В комитете также напомнили родителям, что необходимо сообщить классному руководителю, если ребенок остается дома. А затем предоставить письменное заявление любым удобным способом – например, по электронной почте.