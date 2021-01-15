Горожан призвали соблюдать социальную дистанцию и купаться только в специально оборудованных местах.

18 января по всей России стартуют традиционные крещенские купания. Спасатели Ленобласти перечислили главные меры предосторожности, которые следует соблюдать при данных мероприятиях.

Горожан призвали купаться лишь в оборудованных местах, не употреблять спиртное перед купанием, соблюдать социальную дистанцию, не нырять в воду непосредственно со льда и не находиться в воде дольше 10-15 секунд.

Совершить крещенские купания можно в реке Хревице в деревне Каложицы, на берегу реки Волхов в поселке Старая Ладога, в озере Кавголовское у ж/д станции Кавголово, на левом берегу реки Рощенки в поселке Рощино, в бухте Тихая на Финском заливе в поселении Приветнинское и ряде других мест. Полный список всех водоемов опубликован на официальном сайте ГУ МЧС России по Ленинградской области.