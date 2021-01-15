Лжесотрудник банка украл 700 тысяч рублей у лаборантки из Выборга

В полицию Выборгского района 14 января обратилась 59-летняя лаборант местной железнодорожной больницы. Ее обокрал лжесотрудник банка.

Женщине позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка «ВТБ». Он сообщил, что зафиксирована попытка несанкционированного снятия денежных средств со счета женщины.

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Чтобы не допустить кражи, лжесотруднику банка якобы нужны были реквизиты банковской карты. Лаборант поверила мошеннику и передал конфиденциальные банковские данные. После этого с ее счета украли около 700 тысяч рублей.