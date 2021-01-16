Эксперт рассказал, как получать пенсию больше 30 тысяч рублей

Евгений Биезбардис, являющийся руководителем Центра аналитики «Сафмар», объяснил, что нужно сделать для получения пенсии размером больше 30 тысяч рублей в 2021 году.

Так, в среднем страховая пенсия по старости оценивается в 17,5 тысяч рублей. Специалист отметил, что выплаты можно повысить, отсрочив выход на пенсию. Прибавка составит 40% за 5 лет свыше пенсионного возраста. В случае если работать на 10 лет дольше, выплаты возрастут в два раза.

Пенсия начисляется, исходя из ряда параметров, которые определяются действующей пенсионной формулой. Биезбардис заявил, что на индивидуальные коэффициенты по пенсиям наиболее сильное влияние оказывает официальная заработная плата работника.

Вам будет интересно Почти 150 млн рублей компенсировала Ленобласть ипотечникам в 2020 году Жители Ленобласти получили социальные выплаты - 148,5 млн рублей, направленные на компенсацию расходов по ипотечным кредитам. Социальные выплаты по программе «Улучшение... 13.01.2021 175

Однако эксперт поделился сожалениями, что большая часть российских граждан получают «очень низкие выплаты», а также пенсии «по-прежнему сильно зависят от цен на нефть».