На пяти федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 16 января

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 16 января при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленинградской области.

А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

км 32-37 ограничение скорости движения в сторону Приозерска с 08:00 до 20:00, очистка СБО от снега и грязи;

км 0-37 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, очистка СБО от снега и грязи.

Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия:

км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 80 ограничение скорости движения в направлении СПб с 08:00 до 19:00, демонтаж демпфирующего устройства.

М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург:

км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 672 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение деформаций покрытия.

А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора:

км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-114 «Вологда – Тихвин»: