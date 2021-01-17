Из Петербурга в Ленобласть отправились первые «Лыжные стрелы»

В воскресенье утром, 17 января, из Петербурга в Ленобласть отправились «Лыжные стрелы».

Первый поезд увез любителей спорта в направлении станции Орехово с Финляндского вокзала. Второй — в сторону станции Шапки с Московского вокзала. Обратно в Петербург оба состава вернутся ранним вечером. Следующий рейс запланирован на 23 января.

Напомним, проезд на них бесплатный. Получить посадочный талон можно в отделах физической культуры и спорта администраций районов Петербурга.

Напомним, что в прошлом сезоне “Зимние стрелы” несколько раз откладывали из-за отсутствия снега, а потом и вовсе отменили.