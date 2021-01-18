Видео: в Петербурге парашютисты спрыгнули с жилой высотки на замерзшую Неву

Петербуржцы стали свидетелями довольно опасных развлечений — молодые люди с парашютами спрыгнули с 27 этажа жилой высотки в Рыбацком.

Приземлились экстремалы на торосы на замерзшей Неве. Видео с места событий появилось в группе «РЫБАЦКОЕ — наш район!» во «ВКонтакте». По имеющейся информации, с парашютистами все в порядке — никто не пострадал.