Путин поручил упростить порядок привлечения мигрантов на стройки

Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос упрощенного привлечения трудовых мигрантов на стройки.
Правительству поручено обсудить возможность упрощенного привлечения строителей, не являющихся гражданами России, и вопрос выполнения соответствующих работ с соблюдением санитарных норм до 1 марта. Об этом говорится на официальном сайте Кремля.
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25.12.2020 591