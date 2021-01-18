Путин поручил упростить порядок привлечения мигрантов на стройки

Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос упрощенного привлечения трудовых мигрантов на стройки.

Правительству поручено обсудить возможность упрощенного привлечения строителей, не являющихся гражданами России, и вопрос выполнения соответствующих работ с соблюдением санитарных норм до 1 марта. Об этом говорится на официальном сайте Кремля.