МТС Банк проанализировал траты жителей Ленобласти в период новогодних каникул. Анализ расходов с карт клиентов с 1 по 10 января 2021 года показал, что большой популярностью в наступившем году пользовались онлайн-знакомства, услуги курьеров и доставка готовой еды на дом.

В новогодние каникулы многие жители Ленобласти традиционно отправляются в путешествия. Несмотря на ограничения въезда в большинство стран, количество транзакций в этой категории в первые десять дней нового года уменьшилось всего на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Вместо поездок за рубеж жители региона стали активно осваивать внутренний туризм. Об этом свидетельствуют снижение трат в валюте в 4,4 раза и уменьшение транзакций в магазинах беспошлинной торговли Duty Free в 4,2 раза.

Оставшиеся дома предпочли онлайн-шоппинг

Общее количество онлайн-транзакций в первые дни 2021 года увеличилось на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Большой популярностью пользовались онлайн-знакомства – количество платежей на подобных сервисах выросло в 4 раза. Услуги курьеров оплачивали в 3,9 раза чаще, а готовую еду заказывали на дом в 3 раза чаще. При этом количество офлайн транзакций в ресторанах уменьшилось на 11%, в заведениях фастфуда – на 30%, а в барах и ночных клубах – уже в 2,8 раза. Одновременно с этим покупки в алкомаркетах увеличились на 29%, а в супермаркетах – всего на 7%.

Длинные выходные позволили уделить внимание домашним делам – количество транзакций в магазинах товаров для дома и ремонта в регионе выросло на 22%.

В начале прошлого года самым популярным развлечением на новогодних каникулах в регионе был поход в кинотеатр. Но в новогодние каникулы 2021 года количество транзакций по покупке билетов уменьшилось в 3,1 раза. Жители Ленинградской области смотрели кино дома – покупки в онлайн-кинотеатрах выросли на 24%.

Азарт и благотворительность

На 28% по сравнению с прошлым годом увеличилось количество транзакций в категории азартные игры – в надежде на новогоднее чудо жители Ленобласти покупали лотерейные билеты и делали ставки.

Год к году на 54% увеличилось количество благотворительных пожертвований – жители региона не только надеются на чудо, но и дарят его другим.

Исследование основано на анализе обезличенных данных по банковским картам клиентов МТС Банка в Ленинградской области. Учитывались платежные операции с 1 по 10 января 2020-2021 годов.