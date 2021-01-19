В Ленобласти на шести федеральных трассах ограничено движение

Автор: Гузель Галимова
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Из-за дорожных работ на ряде участков федеральных трасс в Ленобласти 19 января ограничено движение транспорта, сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Р-21 «Кола»:

  • 12-179 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-181 «Скандинавия»:

  • 149-150 км ограничение скорости движения в сторону Петербурга с 8:00-до 20:00, очистка шумозащитных экранов от снега и грязи.

М-10 «Россия»:

  • 593-674 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
  • 672 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 19:00, устранение деформаций асфальтобетонного покрытия.

А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо»:

  • 105-149 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-121 «Сортавала»:

  • 32-37 км ограничение скорости движения в сторону Приозерска с 8:00 до 20:00, очистка СБО от снега и грязи;
  • 37-0 ограничение скорости движения в сторону Петербурга с 8:00 до 20:00, очистка СБО от снега и грязи.

А-114 «Вологда – Тихвин»:

  • 479-532 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
  • 515-521 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 19:00, устранение деформаций асфальтобетонного покрытия.

 

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