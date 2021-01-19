В Ленобласти на шести федеральных трассах ограничено движение

Из-за дорожных работ на ряде участков федеральных трасс в Ленобласти 19 января ограничено движение транспорта, сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
Р-21 «Кола»:
- 12-179 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-181 «Скандинавия»:
- 149-150 км ограничение скорости движения в сторону Петербурга с 8:00-до 20:00, очистка шумозащитных экранов от снега и грязи.
М-10 «Россия»:
- 593-674 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- 672 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 19:00, устранение деформаций асфальтобетонного покрытия.
А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо»:
- 105-149 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-121 «Сортавала»:
- 32-37 км ограничение скорости движения в сторону Приозерска с 8:00 до 20:00, очистка СБО от снега и грязи;
- 37-0 ограничение скорости движения в сторону Петербурга с 8:00 до 20:00, очистка СБО от снега и грязи.
А-114 «Вологда – Тихвин»:
- 479-532 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- 515-521 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 19:00, устранение деформаций асфальтобетонного покрытия.