Стали известны новые подробности смертельной аварии с легковушкой и большегрузом в Ленобласти.

Правоохранители продолжают расследовать смертельную аварию, которая унесла жизнь 24-летнего водителя легкового автомобиля. Об этом пишет «Мегаполис».

Как сообщалось ранее, ДТП случилось вечером понедельника, 18 января, на трассе М-11 «Нева» в Тосненском районе Ленобласти. «Ауди A6» столкнулась с попутно ехавшим грузовиком «Вольво FH» с полуприцепом, водитель первой скончался на месте. Известно, что погибшего звали Андрей Азнауров, он был исполняющим обязанности руководителя штаба «Молодой гвардии Единой России» в Великом Новгороде. Тем злосчастным вечером он возвращался из Санкт-Петербурга домой, в Новгород, пишет «47news».

Между тем Аварийно-спасательная служба Ленобласти уверена, что в случившемся замешан не один, а три грузовика: об этом говорят опубликованные в группе АСС ЛО «ВКонтакте» фото с двумя поврежденными большегрузами. По данным ГУ МВД, 31-летний водитель одного из них получил травмы.