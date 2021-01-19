Во Всеволожском районе ликвидировали незаконную свалку

Автор: Анастасия Щербакова
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В поселке Морозова в Ленобласти прокуратура добилась решения о ликвидации нелегальной свалки. Отходы долгое время скапливались при въезде в садоводческое товарищество «Бригантина».

Во Всеволожском районе ликвидировали незаконную свалку прокуратура, незаконная свалка, мусорная свалка, Всеволожский район
Во Всеволожском районе ликвидировали незаконную свалку прокуратура, незаконная свалка, мусорная свалка, Всеволожский район

Информация о горе мусора поступила в природоохранные ведомства от телеканала «78». Сразу после сообщения прокуратурой была инициирована проверка.

В ходе рейда сотрудниками прокуратуры информация о горе мусора была подтверждена.  Устроивших свалку найти не удалось. По требованию городской прокуратуры свалка была ликвидирована.

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