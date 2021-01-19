Во Всеволожском районе ликвидировали незаконную свалку

В поселке Морозова в Ленобласти прокуратура добилась решения о ликвидации нелегальной свалки. Отходы долгое время скапливались при въезде в садоводческое товарищество «Бригантина».

Информация о горе мусора поступила в природоохранные ведомства от телеканала «78». Сразу после сообщения прокуратурой была инициирована проверка.

В ходе рейда сотрудниками прокуратуры информация о горе мусора была подтверждена. Устроивших свалку найти не удалось. По требованию городской прокуратуры свалка была ликвидирована.