Во Всеволожском районе ликвидировали незаконную свалку

В поселке Морозова в Ленобласти прокуратура добилась решения о ликвидации нелегальной свалки. Отходы долгое время скапливались при въезде в садоводческое товарищество «Бригантина».
Информация о горе мусора поступила в природоохранные ведомства от телеканала «78». Сразу после сообщения прокуратурой была инициирована проверка.
В ходе рейда сотрудниками прокуратуры информация о горе мусора была подтверждена. Устроивших свалку найти не удалось. По требованию городской прокуратуры свалка была ликвидирована.
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