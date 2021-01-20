Novikov Group планирует развивать сеть рыбных ресторанов в российских регионах, в том числе в Санкт-Петербурге

Ресторанный холдинг Novikov Group планирует расширять сеть рыбных ресторанов «Клёвое бистро» в российских регионах на условиях франшизы, рассказал владелец и основатель Novikov Group Аркадий Новиков.

«В регионах сейчас активно открываются новые интересные заведения, в том числе и проекты, популярные в Москве и Санкт-Петербурге. Очевидно, что спрос у населения есть. … Локдаун отразился на всех без исключения, заставил пересмотреть дальнейшие планы развития. Мы, например, сейчас делаем ставку на проверенные концепции, одна из таких как раз «Клёво», — сказал Новиков.

Информация о регионах, в которых планируется открытие франшизы рыбных ресторанов, пока не разглашается. Новиков, однако, отмечает, что в расположенных у моря курортных городах, где нет проблем с доставкой рыбы и морепродуктов, концепция «должна прижиться».

Первый ресторан «Клёво» был открыт в Москве в 2017 году.

«Идея была простая — познакомить москвичей с российской рыбой — крымские устрицы, мидии и креветки в оригинальном и демократичном формате. И, как мы можем судить сейчас, проект выстрелил. Сначала мы открыли второй «Клёво» в Сочи, а в 2020 создали упрощённый формат «Клёвое бистро», — добавил ресторатор.

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Novikov Group — сеть ресторанов Аркадия Новикова, созданная в 1991 году. Рестораны сети расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Новосибирске и других городах России, а также в ряде других стран. В частности, группа управляет ресторанами «Сыроварня», «Магадан», «Farш» и сетью кафе Prime.