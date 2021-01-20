Поставки вакцины «Спутник V» в регионы в России к июню составят 70 млн доз — Денис Мантуров

Российские регионы к июню получат 70 миллионов доз отечественной вакцины «Спутник V» от коронавируса, заявил глава Минпромторга России Денис Мантуров.
«70 миллионов доз должно быть поставлено в регионы и вакцинированы. Это до июня месяца. Если быть точным, 68 миллионов россиян должны привиться до этого периода», — сказал Мантуров в эфире программы «Соловьев Live».
«И к июню полностью вакцинация будет завершена?», — спросил ведущий программы Владимир Соловьев. «Да, абсолютно верно», — ответил глава Минпромторга.
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20.01.2021 118