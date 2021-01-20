Школьница из Кировска победила во Всероссийской олимпиаде

Девятиклассница Кировской гимназии имени С. Баймагамбетова Екатерина Коминцева стала победителем Всероссийской олимпиады «Символы России. Великая Отечественная война: подвиги фронта и тыла».

Отмечается, что гимназисты уже пятый год подряд участвуют в этой олимпиаде. На этот раз участие приняли 44 человека. Всего за победу боролись более 77 тысяч детей из 82 регионов России.