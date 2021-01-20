Равнодушные водители Ленобласти препятствуют вывозу мусора

На сайте Регионального оператора сообщили, что из-за неправильно припаркованных машин, коммунальные службы не могут вовремя вывозить отходы со дворов.

Фото: Региональный оператор по обращению с отходами в Ленинградской области Фото: Региональный оператор по обращению с отходами в Ленинградской области Фото: Региональный оператор по обращению с отходами в Ленинградской области

Наиболее часто такая проблема возникала в Янино, Кудрово, Новоселье и в Мурино. С 1 по 20 января этого года было сорвано 70 рейсов мусоровозов. Все из-за стоянки автомобилей, препятствующей проезду спецтранспорта. Из-за этого возникали ситуации, при которых водителям приходилось возвращаться на заблокированный участок.

На данный момент в законодательстве не предусмотрена никакая ответственность. Как выяснилось, проблема настолько серьезная, что управляющие компании хотят выступить с предложением провести встречу с главами районов, ГИБДД, представителями Госжилнадзора и активными жителями.