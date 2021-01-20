В Кировске произошло крупное отключение отопления и горячей воды

Большинство кировчан ночь с 20 на 21 января готовятся провести в холоде — на трубопроводе «Дубровской» произошла авария.

По информации 47.news, к концу 20 января отопительные коммуникации так и не вернулись в дома третьего и четвертого микрорайонов города. При этом, температура воздуха в городе составит -14 градусов.

Ранее стало известно, что без отопления кировчане остались из-за аварии на трубопроводе «Дубровской» ТЭЦ. Ремонтные работы обещали закончить к пяти вечера, однако это сделать не удалось.

Глава Кировского района Алексей Кольцов отметил, что аварию удалось устранить и до полуночи 20 января проблема будет решена окончательно.