В Ленобласти на карантин закрыли 11 классов и шесть групп в детских садах

В этом году ни одна школа в Ленобласти не была полностью закрыта на карантин ни по ОРВИ, ни по COVID-19, заявил в прямом эфире ЛенТВ24 председатель регионального комитета по здравоохранению Сергей Вылегжанин.

По данным на 21 января, на карантине находятся 11 классов и шесть групп в детских садах Ленобласти. Отмечается, что эпидситуация в образовательных учреждениях находится под контролем — при необходимости классы и группы закрывают точечно.

“У школьников дела обстоят стабильно. <…> Точеная акцентированная работа позволяет функционировать в нормальном режиме, учиться спокойно, детям ходить в школу и учиться не дистанционно”, — сказал Сергей Вылегжанин.

Ранее Сергей Вылегжанин отметил, что в целом в Ленобласти ситуация с коронавирусом стабильна и даже наблюдается тенденция к снижению заболеваемости.